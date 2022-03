A Netro raccolta di aiuti per l'Ucraina

“Aiutiamo il popolo ucraino” è il titolo dell'iniziativa della Pro Loco di Netro per raccogliere beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina che in questi giorni sta affrontando l'orrore della guerra a causa dell'invasione russa.

Oggi, sabato 5 marzo, dalle 17 alle 18, e domani, domenica 6 marzo, dalle 10 alle 11, in piazza XX settembre, di fronte al municipio di Netro, la Pro Loco raccoglierà coperte, indumenti pesanti per neonati, bambini ed adulti, alimenti a lunga scadenza, cibo per bambini, kit di primo soccorso.

Il raccolto sarà portato a Biella e caricato sui mezzi di aiuti biellesi in partenza per l'Ucraina.