Riparare il nostro corpo con le cellule staminali, una conferenza online all'Iti

Cosa realmente possono fare le cellule staminali? Come funziona e quando si applica la medicina rigenerativa? Che futuro prospetta? Tra verità e falsi miti, un video-incontro – dal titolo “Riparare il nostro corpo con le cellule staminali" - con Graziella Pellegrini, chimica farmaceutica, Coordinatrice del Programma di Terapia Cellulare presso il Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari" dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

La Professoressa Graziella Pellegrini è co-fondatrice e Direttore Ricerca e Sviluppo presso Holostem Terapie Avanzate. E’ inventore della tecnologia per la coltura e il trapianto delle cellule staminali limbari, usata per la cura della cecità causata dal deficit delle cellule staminali corneali, una tecnologia registrata in Europa. Ha collaborato anche a progetti di ricerca nel campo della terapia genica (Epidermolisi Bollosa) e altri trattamenti.



L’appuntamento con allievi e prof dell'Iti fa parte del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico per licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. https://www.unric.org/it/agenda-2030