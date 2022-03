Karate, doppio oro Funakoshi all’interregionale Memorial Bassani

In un Trofeo pensato e voluto da CSEN Lombardia per ricordare il Maestro Amedeo Bassani, nella splendida cornice del Seven Infinity di Gorgonzola, hanno conquistato il gradino più alto del podio Davide Nuccio e Christian Spilinga, portacolori della FUNAKOSHI 1976 di Candelo. I giovani Cadetti allenati dal maestro Damiano Rovatti si sono distinti per l’eccellente impostazione tattico-tecnica, vincendo tutti gli incontri con notevole superiorità di punteggio.

Entrambi nella classe Cadetti (14-15 anni): Christian nella categoria fino a 47 kg. ha disputato la gara d’esordio in questa classe dopo aver conquistato lo scorso anno, negli Esordienti, il 5° posto Nazionale FIJLKAM e la Top Ten Internazionale nella Youth League WKF; Davide ha dominato la categoria 57 kg., vincendo un incontri prima del termine per 8-0, dimostrando qualità tecnica e intelligenza tattica di alto livello dopo avere, lo scorso anno, conquistato l’oro nel Trofeo delle Regioni.

La gara ha messo in evidenza la volontà di tornare a riempire i palazzetti: 450 atleti si sono alternati nelle prove, rispettando i turni d’entrata, apprezzando anche disagi e ritardi, comprendendo che solo un’incrollabile passione per lo Sport può farti accettare rischi, responsabilità e sacrifici che gli organizzatori si sono caricati sulle spalle per ripartire, per continuare a promuovere passione! Le Società presenti si sono per questo complimentate con gli organizzatori: Delia Piralli (Consigliere Nazionale CONI e responsabile nazionale CSEN), Massimiliano Roncato (responsabile nazionale arbitri) e il suo staff.