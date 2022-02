Pmli contro la guerra in Ucraina: "L'imperialismo è il nemico mortale di tutti i popoli del mondo"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Gabriele Urban per il Partito Marxista Leninista Italiano.

"L’Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano si stringe attorno alla numerosa comunità ucraina biellese solidarizzando con essa per l’ignobile invasione del loro Paese da parte dell’imperialismo russo capeggiato dal nuovo zar Putin. Saremo in piazza Eugenio Curiel alle ore 16:00 di domani, sabato 26 febbraio per diffondere il nostro volantino durante la manifestazione pacifista e, nei giorni seguenti, predisporremo un gazebo informativo contro la guerra all’Ucraina insieme alle compagne e ai compagni del Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli. La nostra Organizzazione adotta subito e integralmente il comunicato del nostro Ufficio stampa nazionale che afferma “Il PMLI condanna fermamente l'aggressione della Russia all'Ucraina. Come si deduce dal suo discorso del 21 febbraio, il nuovo zar Putin vuole restaurare l'impero russo zarista, approfittando dell'inconcludenza degli USA, della NATO e dell'UE. La conquista dell'Ucraina è il primo obiettivo, successivamente cercherà di annettersi, in una forma o nell'altra, altri paesi che facevano parte dell'impero zarista. Va fermato: l'unica via è la resistenza armata del popolo e del governo ucraino, e l'isolamento politico, diplomatico, economico e commerciale della Russia da parte di tutti i paesi amanti della pace e dell'indipendenza e della sovranità nazionali. Che lo facciano subito il governo Draghi e il parlamento italiano e, al contempo, dichiarino l'uscita dell'Italia dalla NATO e dall'UE. L'eventuale risposta militare contro la Russia da parte degli USA, della NATO e dell'UE vorrebbe dire la guerra mondiale, che va assolutamente scongiurata. In ogni caso l'Italia non vi deve partecipare, altrimenti il popolo italiano dovrà insorgere per impedirglielo. Non possiamo appoggiare né l'imperialismo dell'Est né l'imperialismo dell'Ovest, bisogna essere contro ogni imperialismo. L'imperialismo, qualsiasi sia la sua faccia, è il nemico mortale di tutti i popoli del mondo. Fuori Russia, USA e NATO dall'Ucraina! Ucraina libera, indipendente, sovrana e integrale! L'Italia esca dalla NATO e dall'UE e rompa le relazioni diplomatiche, economiche e commerciali con la Russia!”.