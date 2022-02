Baby Shower: i giochi più belli per una festa indimenticabile

Giochi per baby shower: organizzare la festa perfetta

Una scusa perfetta per riunire familiari, amici e conoscenti per festeggiare l’arrivo del nuovo bebè è il baby shower. È un regalo nascita perfetto: cibi, dolci, decorazioni, e tanta felicità per la madre e il piccolo. Ecco alcuni giochi divertenti per rendere speciale questa giornata.

Indovinare le dimensioni della pancia

Uno dei giochi più tradizionali e divertenti di un baby shower è indovinare le dimensioni della pancia della futura mamma. Ogni partecipante deve scrivere su un foglio di carta qual è la misura che, secondo lui, ha il pancione della donna incinta. Alla fine, con un metro a nastro, verrà misurata la pancia davanti a tutti. Ovviamente, vince chi si è avvicinato di più alla vera misura.

Nomi-Cose-Città: Baby Shower Edition

Si può riadattare il classico Nomi-Cose-Città al mondo dei neonati. Le categorie potrebbero essere: nomi di bambini, giocattoli, abiti per neonati e prodotti per la cura del neonato (creme, borotalco, ecc). Creatività e fantasia non hanno limiti, si possono inventare molte altre categorie per divertirsi con questo gioco. I punti vengono attribuiti secondo lo schema classico: 10 punti se la parola è corretta e se nessun altro l’ha citata, 5 se viene citata anche da altri, 0 se non viene scritto nulla.

Vestire il bebè

Vengono organizzati due gruppi di concorrenti, ciascuno dei quali avrà a disposizione due bambolotti e dei vestiti per bebè. Ogni gruppo deve scegliere un rappresentante che avrà il compito di vestire il bambolotto: ma dovrà farlo con gli occhi bendati. Gli altri, lo aiuteranno fornendogli indicazioni entro un limite di tempo prestabilito. Grandi risate garantite!

Cosa mi stai dando da mangiare?

Bisogna formare due o più squadre composte da due concorrenti. Una persona interpreterà la mamma, l’altra il bebè. Quest’ultimo dovrà tenere gli occhi bendati. La “mamma” dovrà dare da mangiare al “bebè”, che dovrà indovinare, in base al sapore, qual è il cibo che gli viene dato. Vince chi indovina per primo, ma non sarà così semplice, perché i sapori verranno confusi con l’odore di ketchup, senape o aglio.

E questo, a cosa serve?

Ecco un altro gioco super divertente da fare durante un baby shower. Bisogna mettere in una borsa alcuni regali nascita per il bebè. Nel corso della festa, ad alcuni partecipanti verranno bendati gli occhi, perché dovranno estrarre gli articoli dalla borsa e riconoscerli al tatto. Vince chi indovina più oggetti possibili!

È così perché lo dico io!

Scrivete su dei fogli di carta le frasi celebri utilizzate dai genitori per rimproverare o dare consigli ai figli. Queste frasi verranno inserite in un grande contenitore (una ciotola, ad esempio) e mescolate. Ogni partecipante dovrà estrarne una e indovinare chi l’ha scritta.

Decorazione di bavaglini e body

Un bellissimo gioco che si trasforma anche in un regalo nascita indimenticabile è decorare body e bavaglini. Basterà avere dei vestiti bianchi o in tonalità pastello e pennarelli, gessi o pastelli per tessuti. Bisogna avere anche dei cartoncini rigidi da inserire tra gli strati dei vestitini, per evitare che il colore macchi i vari strati. A lavoro finito, i colori dovranno riposare per 6 ore; dopodiché, dovranno essere stirati. Un bellissimo ricordo, non trovate?

Indovina la mamma vip

Un’ottima idea consiste nello scrivere un elenco di mamme famose su foglietti di carta adesiva, che verranno appiccicati sulla fronte dei partecipanti. Quando il gioco avrà inizio, ognuno dovrà indovinare il nome della mamma famosa che gli è capitato, chiedendo informazioni ai presenti, che potranno rispondere soltanto con “Sì” o “No”.

Mamma, voglio il ciuccio!

Bisogna formare due o più squadre, che dovranno scegliere un partecipante che deve interpretare il bebè e tenere gli occhi bendati. Un altro partecipante dovrà, con gli occhi chiusi, mettergli in bocca il ciuccio, seguendo le indicazioni dei suoi compagni di squadra. Vince chi riesce nell’impresa nel miglior tempo.

A me il biberon!

Vengono distribuiti ai partecipanti dei biberon riempiti con soda, latte, succhi di frutta o birra.

Dopo aver contato fino al 3, tutti dovranno cominciare a bere velocemente dal proprio biberon. Vince chi finisce di bere per primo, senza ammazzarsi dalle risate!

Ok, il prezzo è giusto!

Una vera e propria sfida per le amiche che devono ancora diventare mamme! Bisogna riempire alcuni contenitori con articoli e prodotti per la cura dei neonati. Gli ospiti dovranno provare ad indovinare il prezzo di ciascun contenitore, che di solito contiene almeno 6 prodotti. Vince chi si avvicina di più al prezzo corretto, aggiudicandosi i prodotti all’interno del contenitore, che di solito viene regalato alla protagonista della festa: la futura mamma!