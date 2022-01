Zumaglia, il sindaco De Faveri contro il “caro” rifiuti

Il sindaco di Zumaglia, Edoardo De Faveri, si schiera contro il “caro” dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

La presa di posizione all’interno di una lettera che De Faveri ha scritto ai suoi concittadini avvisandoli della riduzione dei passaggi di raccolta. “La raccolta dell’organico passa a 1 volta a settimana (il martedì) – spiega il primo cittadino - e il vetro a 1 volta al mese (sempre il giovedì). Questa scelta, presa a malincuore, è stata fatta dopo che l’amministrazione ha studiato con attenzione i dati relativi alla produzione dei rifiuti, ai passaggi della Società Seab incaricata per il ritiro. Ed è solo un primo provvedimento che riteniamo indispensabile, in un periodo come questo, affinché non ci sia un aumento ulteriore delle spese per le famiglie di Zumaglia”.

“Nonostante l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata, - continua il primo cittadino - ci siamo scontrati con un “pesante” quadro dei costi nell’anno 2021, che ha visto l’ennesimo aumento per raccolta, trasporto e smaltimento dei portando il costo complessivo del servizio a oltrepassare il valore della tassa sui rifiuti e gravando quindi sul bilancio comunale e su tutti i cittadini“.

Il sindaco ha poi relazionato sulle azioni della sua amministrazione in tema di rifiuti nel 2022: “E’ nostra intenzione approfondire ulteriormente le analisi e valutare, nell’ottica di una vera bioeconomia, ulteriori soluzioni per migliorare un servizio così importante per i cittadini e per l’ambiente. Lo faremo in collaborazione con gli altri Comuni del territorio e vorremo farlo anche con la collaborazione di voi cittadini invitandovi a fornirci commenti, considerazioni e suggerimenti scrivendoci all’indirizzo mail rifiuti.zumaglia@ptb.provincia.biella.it oppure venendo di persona presso gli uffici comunali. Per chi ne avesse bisogno siamo inoltre disponibili a fornire un bidone aggiuntivo per la raccolta del vetro”.

De Faveri ha inoltre ricordato alla cittadinanza il valore della raccolta differenziata dei rifiuti: “E’ il modo più efficace per limitare il consumo di materie prime preziose, per salvaguardare il nostro pianeta, per rispettare l’ambiente che ci circonda, noi stessi, e i nostri figli. L’obiettivo è quello di limitare il più possibile il conferimento di materiale indifferenziato alla discarica, sia per ragioni economiche relative ai costi di smaltimento, ma soprattutto per ridurre lo spreco di materie prime riutilizzando materiali a cui è possibile dare una seconda vita. La RACCOLTA DIFFERENZIATA è un atto indispensabile e di buon senso civico nella vita di ogni cittadino. È importante ricordare che, se separati correttamente, alcuni materiali, ad esempio il vetro, sono altamente riciclabili, ma allo stesso tempo non sono assolutamente biodegradabili, cioè non si decomporrebbero in natura e rimarrebbero per sempre sepolti in discarica se non smistati correttamente”.

Infine ha rinnovato l’impegno dell’amministrazione sulla differenziata: “Desideriamo esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che adottano delle buone prassi nella gestione dei rifiuti e, in questo modo, collaborano al mantenimento della pulizia e del decoro del paese costituendo un buon esempio da seguire. Al contempo desideriamo esprimere una forte disapprovazione a quanti, purtroppo, continuano ad abbandonare rifiuti nelle vie del paese o in posti isolati provocando effetti di degrado e mettendo a rischio l’igiene e la salute di tutti. Impegniamoci tutti per la cura del nostro paese!”.