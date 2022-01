Polizia Locale di Biella in 400 per 7 posti

Si è chiuso con 400 domande il concorso indetto dal Comune di Biella finalizzato all’assunzione di 8 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale.

Nel dettaglio, gli assunti saranno inquadrati come categoria C, posizione economica C1 (ricordiamo tre posti riservati ai volontari delle Forze Armate), di cui 7 destinati al Comune di Biella e 1 al Comune di Cerrione. In questi giorni la commissione esaminerà le domande, quindi fisserà in calendario a inizio marzo una prima prova scritta, a metà marzo una prova “fisica” allo stadio La Marmora-Pozzo, quindi l'orale.

Ottimista il vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale Giacomo Moscarola: “L'ultimo concorso era stato fatto tra il 2020 e il 2021, un periodo per certi versi molto più difficile rispetto a quello di adesso. Spero che sia questa volta davvero possibile assumere tutte le persone di cui abbiamo bisogno, e che restino. Le ultime assunte hanno scelto in alcuni casi di avvicinarsi di più a casa perché ne hanno avuto la possibilità. Il problema è che siamo davvero tanto in affanno, contando anche gli agenti che sono ancora a casa sospesi senza stipendio perché non vaccinati. Spero anche, questa volta, di poter finalmente fare una graduatoria da cui poter attingere nel caso in cui qualcuno dovesse trovare impieghi altrove, nel concorso precedente le domande arrivate erano state poche e non si era potuta fare”.