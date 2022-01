Pillola anticovid: Piemonte tra le prime tre regioni italiane per il suo utilizzo

Con 144 trattamenti, nell’ultima settimana il Piemonte si posiziona tra le prime tre regioni italiane per utilizzo della terapia.

A darne notizia è il Governatore Alberto Cirio sui social, in questi giorni a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica: "Si tratta di una terapia in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che dimostra l’impegno costante della nostra regione nel cercare e utilizzate ogni arma a disposizione nella lotta contro il coronavirus".