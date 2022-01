Parere positivo dalla Regione al progetto di collaborazione dei consorzi turistici piemontesi

Buone notizie per le montagne piemontesi, in particolare per quei territori meno conosciuti ma ricchi di risorse naturalistiche e di storia. Gli attori di questo nuovo cambiamento sono i relativi Consorzi turistici che hanno iniziato a collaborare, condividendo obiettivi, esperienze e progetti futuri.

Sono il Consorzio operatori turistici valli di Lanzo, il Consorzio valli del Canavese, il Consorzio turistico Valle Maira, il Consorzio turistico Alpi biellesi ed il Consorzio Monte Rosa/Valsesia. Presentato il loro progetto di collaborazione alla Regione Piemonte, hanno avuto parere pienamente positivo, ottenendo l’assegnazione del punteggio massimo nel bando che finanzia le iniziative di promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

A questo proposito il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore allo sviluppo della montagna Fabio Carosso si è dichiarato “felice di questo risultato, ottenuto attraverso un lavoro portato avanti con entusiasmo nell’interesse della montagna piemontese”. La cooperazione tra territori omogenei è la miglior risposta della montagna ad una situazione di difficoltà che si protrae da anni e che è stata peggiorata dalla pandemia. Una risposta fatta di azioni concrete per una collaborazione che proseguirà, pur rispettando le peculiarità di ogni singolo territorio, attraverso la partecipazione congiunta a fiere nazionale ed internazionali, a scambio di prodotti tipici, a pubblicazioni comuni, a proposte turistiche condivise.

“Siamo promotori di una svolta epocale che contribuirà in modo significativo allo sviluppo economico dei 5 territori montani piemontesi che insieme contano circa 250.000 abitanti” commenta Livio Barello, Presidente del Consorzio operatori turistici valli di Lanzo. Un primo esempio della collaborazione stretta è stata la partecipazione congiunta in uno stand alla manifestazione “L’artigiano in fiera”, che si è svolta a Milano lo scorso dicembre, uno degli eventi fieristici più importanti a livello nazionale, per la promozione delle montagne del Piemonte e che ha suscitato molto interesse nel numerosissimo pubblico presente . Faranno seguito, nel programma già definito per i vari territori, una rassegna enogastronomica primaverile declinata nei vari contesti.

Il Consorzio turistico Alpi Biellesi proporrà nuovamente, dopo il successo dell’edizione autunnale 2021, “Gusto al centro” con la mostra mercato dei produttori biellesi accompagnata da eventi primaverili con ristoratori e prodotti a Km zero.