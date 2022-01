Benna premiata come "Buon Esempio" a fianco a Comuni come Asti, Cuneo, Crema e Pavia

A dicembre il Comune di Benna ha partecipato alla cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del “Premio Persona e Comunità”, riconoscimento nazionale ideato dall’Associazione Centro Studi Cultura e Società di Torino, col patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Circoscrizione 3, per la valorizzazione dei migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona realizzati nella Pubblica Amministrazione e nel Volontariato.

Benna è stata premiata al fianco di realtà molto più grandi, come i Comuni di Asti, Cuneo, Crema, Macerata, Pavia, Palermo, come la Provincia di Bolzano, la Regione Molise e il Ministero dell’Interno, solo per citarne alcuni.

Al progetto proposto dall’amministrazione biellese “Benna informa ai tempi del Covid”, è andato il riconoscimento di “Buon Esempio” per la sezione “Tema libero”.

Il progetto del Comune di Benna raccoglieva tutte le iniziative ideate e realizzate nel corso del 2020/2021 per fronteggiare l’emergenza pandemica. Il Sindaco Cristina Sitzia, durante il proprio intervento alla cerimonia di premiazione, con l’ausilio di un breve video, ha raccontato in prima persona quanto attivato e messo in atto dalla propria Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per essere al fianco della Comunità nelle fasi più delicate di questi ultimi due anni: dai primi interventi in pieno lockdown, come la consegna dei farmaci a domicilio, l’attivazione dello sportello di sostegno telefonico “una telefonata che sa di abbraccio”, la raccolta di fondi e di generi alimentari e di prima necessità “Benna aiuta”, le iniziative on line proposte per i bambini da parte del gruppo volontari della Biblioteca Civica, sino alle attività realizzate per la ripresa graduale della normale vita comunitaria.

Il primo cittadino bennese, a conclusione del suo intervento ha voluto ricordare quanto sia stato importante e totale l’impegno messo in campo dalla maggior parte dei Comuni italiani, sia da parte degli amministratori sia da parte dei dipendenti, in particolare nelle realtà più piccole, per poter essere a supporto delle proprie Comunità in un periodo così complicato.