Scuola, ecco i numeri del contagio

Dagli ultimi dati, in Piemonte, nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio sono stati registrati 56.546 casi. 16.988 riguardano persone non vaccinate e di questi 3.399 sono bambini inferiori ai 10 anni.

Circa il 20% dei casi fra i non vaccinati proviene quindi da questa fascia di età, per cui la vaccinazione è partita ufficialmente il 16 dicembre. Nella fascia di età 11-13 anni invece, dove circa il 60% dei giovanissimi è già vaccinato, i casi positivi sono stati in tutto 1.763, di cui 1.293 fra non vaccinati (73%).