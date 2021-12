Andorno: partono il pre e il post scuola elle elementari

Al ritorno dopo le vacanze di Natale, i genitori degli iscritti alle elementari ad Andorno avranno due servizi attivi in più a scuola: il pre e il post scuola.

A chiederlo sono stati gli stessi mamme e papà che hanno presentato domanda, nel dettaglio per 24 allievi per il pre scuola e 9 il post. Il primo sarà gratuito ed è previsto dalle 7,30 alle 8,30 dal lunedì a venerdì, mentre il post dalle 12,30 alle 16,30 con assistenza al pasto dal martedì al venerdì. Ai genitori sarà in questo caso richiesto però un contributo di 20 euro al mese fino a maggio.

Nella delibera di attivazione del servizio si legge che sarà in via sperimentale: "Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale vi sono le politiche relative al miglioramento dei servizi a favore delle famiglie con figli in età scolare, e il Comune intende sostenere le famiglie, tenuto conto del particolare momento di crisi economica aggravato dalla situazione sanitaria emergenziale in atto da COVID 19, facendosi carico interamente delle spese del servizio di pre-scuola, e ponendo a carico delle stesse parzialmente la quota riferita al servizio di post scuola".