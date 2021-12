Dal Nord Ovest - Perdita di monossido di carbonio, i Vigili del Fuoco salvano una famiglia con tre figli

Una tragedia sfiorata, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco: è successo ieri sera a Borgaro, quando è scattato l'allarme all'interno di un'abitazione di via Martiri della Libertà.

Erano circa le 21 quando i volontari di Caselle e il nucleo Nbcr (gli specialisti per sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche) sono intervenuti in soccorso di una famiglia di cinque persone, di cui tre figli. All'interno della loro casa, infatti, si stava verificando una perdita di monossido di carbonio. Un gas inodore, rilasciato - si ritiene - per il malfunzionamento di una condotta di scarico fumi dei piani sottostanti.

Il gas ha così iniziato a filtrare nell'intercapedine del muro, mettendo a rischio la salute delle persone all'interno dell'alloggio. Le misurazioni fatte dagli specialisti hanno confermato la presenza del gas inodore. Il soccorso sanitario presente sul posto con due ambulanze ha accompagnato la mamma al Pronto Soccorso per accertamenti.