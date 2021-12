Per cause da accertare un'auto ha terminato la sua corsa fuori dal manto stradale ribaltandosi completamente in un fossetto irriguo. Il fatto è accaduto intorno alle 16.20 di oggi, 7 dicembre, sulla Provinciale 7, nel comune di Livorno Ferraris.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, la conducente si era già portata fuori dall'autovettura, poi messa in sicurezza dalle squadre. Presente anche il personale del 118 che ha provveduto a trasportare la malcapitata all'ospedale di Vercelli in codice verde.