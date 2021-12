Addio Ezio Menotti, Cossato piange la sua morte: “ Sportivo con la S maiuscola”

Grande cordoglio a Cossato per la morte di Ezio Menotti, mancato a 86 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per la sua attività di impiegato e il suo attivismo nella Cossatese, la gloriosa società sportiva entrata nella storia delle cronache locali.

A ricordarlo, in queste ore, l'ex consigliere comunale Marco Abate: “Quando ieri ho letto la triste notizia, mi sono venute in mente le riunioni con te e tutti i rappresentanti degli Amici dello Sport di Cossato, in qualità di assessore allo Sport del comune di Cossato per decidere lo sportivo cossatese dell'anno dal 1999 al 2004. Era sempre un piacere discutere e confrontarsi con te, sei stata una persona corretta, sensibile e competente. Uno Sportivo con la S maiuscola. Non sempre eravamo d'accordo su alcune decisioni, ma abbiamo sempre trovato degli accordi, come deve essere. Grande tifoso della Cossatese, infatti non potevi che essere tu l'autore del libro, che ricorda le vittorie più importanti, e le sconfitte più cocenti della nostra Cossatese. La Storia della squadra della nostra Cossato. Sei stato un Cittadino Cossatese che ha dato lustro alla nostra Città, ed è stato un piacere conoscerti”.

Questa mattina, alle 11, si terranno le esequie funebri nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.