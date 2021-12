Associazione Nazionale Polizia di Biella: "Non si smette mai di essere poliziotti" FOTO

E' sempre organizzato perfettamente il pranzo degli auguri dell'Associazione Nazionale Polizia di Biella che ieri, 4 dicembre, ha permesso un piacevole momento conviviale e occasione per la consegna di nuove tessere associative a chi ha dimostrato vicinanza a questa realtà.

"Ringrazio tutti di essere qui - ha salutato così i convenuti Antonio Dimonte, Presidente di ANPS Biella - un'occasione che ci rivede insieme dopo un periodo difficile e ci rende l'opportunità di farci gli auguri e di consolidare amicizie e rapporti"

"Siete stati tra le prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Biella - ha commentato il Vescovo Roberto Farinella - e sono contento di condividere con voi questi momenti"

Gli obiettivi dell'Associazione sono quelli di mantenere vivo lo spirito di corpo, rendersi disponibili a servizi civili sociali di volontariato e la creazione di un punto di riferimento gratuito per i problemi del cittadino. E' aperta ai Poliziotti in servizio e in congedo, famigliari, amici, sostenitori del corpo della Polizia ed ha sede a Biella sull'angolo tra via Tripoli e via Torino.