Natale di Riciclo, partito il progetto per bambini a Viverone - FOTO

"Natale di Riciclo per un Mondo più Pulito" è il progetto del Comune di Viverone rivolto ai bambini tra 4 ed 11 anni per dare spazio alla fantasia nella creazione di addobbi per l’albero di Natale, utilizzando materiali quotidiani di scarto come bottiglie di plastica, fili di lana, ritagli di stoffa, calzini spaiati, tappi di plastica e sughero, rotoli di carta igienica finiti, ritagli di cartoncini colorati.

L’iniziativa si svolge presso la biblioteca del paese ed è partita sabato 27 novembre con la fascia 4-7 anni. Sabato 4 dicembre tocca ai bambini tra 8 e 11 anni, e mercoledì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, ci sarà il gran finale con i piccoli artisti che addobberanno l'albero di Natale di Piazza Agorà delle loro creazioni.

Per informazioni si possono contattare il Comune di Viverone (0161987021), oppure con messaggi Whatsapp Alessia (3451810879) ed Eleonora (3429815666).