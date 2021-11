Una ghirlanda sulla facciata del Duomo: “Per augurare Buon Natale a coloro che credono nel rilancio del Biellese”

Fondazione BIellezza ha fatto realizzare una grande ghirlanda natalizia che sarà collocata sulla facciata del Duomo, come messaggio benaugurante per il futuro della città e del l’intero territorio biellese.

“Il Natale è ormai per tutti un appuntamento di speranza, indipendentemente dalla fede o dalle convinzioni professate – spiegano - Per questo il Duomo di Biella e la sua piazza, particolarmente frequentata in questo periodo, sono sembrati i luoghi più adatti non solo per concorrere a rendere più bella e accogliente la città ma, anche, per indirizzare un messaggio di serenità, soprattutto, a tutti coloro che credono e si impegnano per trasformare il presente del Biellese in un futuro migliore. Un ringraziamento particolare per la disponibilità va a S.E. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella e a don Paolo Boffa Sandalina, vicario generale e parroco di Santo Stefano”.