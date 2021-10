Liceo Sella: settimana di monitoraggio al Sella Lab e l'intervallo è di 5 minuti

Il preside Gianluca Spagnolo non nasconde il suo entusiasmo: <E' chiaro che siamo tutti contenti perchè i ragazzi sono a lezione in uno spazio davvero bello e sono tutti in classe al mattino - racconta - . Ma naturalmente non essendo una scuola stiamo cercando di capire come gestire alcune cose come il parcheggio e gli orari. E ai ragazzi è stato anche chiesto di fare un intervallo di appena 5 minuti e non di 10. In questo modo possiamo capire quanti riescono a prendere i bus che ci sono oggi. Una manciata di minuti sono fondamentali nell'orario scolastico>.

A oggi sono 107 gli allievi che fanno lezione al Sella Lab. Una trentina di questi arrivano con il bus e gli altri con mezzi propri come con i genitori e il motorino. <Ringrazio il Comune e la Provincia come pure chi ci ha concesso gli spazi per la disponibilità - continua il preside - . Anche chi lavora in banca si è adattato a parcheggiare in altri spazi rispetto a prima, perché ci sono stati riservati stalli sia all'esterno che all'interno. Ma purtroppo siamo in tanti tra tutti e lo spazio è quello che è. Non vogliamo nemmeno creare ingorghi in via Corradino Sella. Quindi ci siamo presi questa settimana di tempo per monitorare la situazione, alla fine di questa faremo il punto e la prossima settimana faremo degli aggiustamenti>.