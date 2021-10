Offerte Internet casa: come sceglierle e le migliori a Biella

Ti sei appena traferito a Biella o più semplicemente hai cambiato casa e hai necessità di riallacciare tutte le utenze e sei per questo alla ricerca di soluzioni per la tua linea Internet domestica? La notizia di cui forse non sarai contento, soprattutto se sei un gamer incallito o se ami guardare film e serie TV in streaming in alta definizione, è che la maggior parte degli operatori garantiscono in città una velocità massima di 100 Mb: non è poco e con ogni probabilità è, anzi, molto di più di quello di cui hai effettivamente bisogno per svolgere la maggior parte delle tue attività in Rete, ma se hai confrontato già in passato diverse offerte internet casa sai bene che si tratta di un valore che arriva altrove anche a 1000 Mb. Ecco, allora, qualche consiglio utile per evitare brutte sorprese con operatori e abbonamenti Internet.

Tutto quello che c’è da sapere sui piani Internet domestici (prima di chiuderne uno)

La prima cosa di cui dovresti tenere conto è che in città la maggior parte di linee Internet domestiche sono in fibra misto rame (o FTTC): vuol dire, semplificando molto, che la fibra ottica arriva fino “all’armadietto” su strada dell’operatore telefonico e per il resto del percorso fino a casa la connessione è di fatto una connessione ADSL. Questo spiega, almeno in parte, una velocità effettiva di connessione relativamente più bassa e, soprattutto, rende la tua linea Internet più vulnerabile a guasti e malfunzionamenti di cui non sempre l’operatore si fa carico. Per avere la garanzia di una connessione più veloce e più stabile, indispensabile se lavori da casa o se devi seguire lezioni a distanza, è bene verificare la copertura reale della propria zona in modo da non avere poi sorprese. Volendo puoi effettuare uno speed test gratuito per i diversi operatori e verificare quale offre effettivamente la connessione più veloce.

Una buona idea è comunque sempre cercare anche su comparatori come Segugio.it le diverse offerte internet casa e confrontarle. Meglio farlo avendo già ben in mente quali sono le proprie necessità e quelle delle altre persone con cui si condividerà la linea Internet domestica: meglio preferire un abbonamento flat, solo per fare un esempio, alle tariffe a consumo, che di fatto sono rimasti in soli pochi operatori a offrire, se ci sono ragazzi che usano Internet per praticamente qualsiasi attività che svolgono, o un’offerta internet casa a 20 Mb se a connettersi sarà anche un libero professionista che usa Internet ogni giorno per lavoro. Tra le alternative migliori in città, così, ci si potrebbe far convincere dall’offerta Ultrainternet Fibra di Tiscali in promozione a 19.95 euro al mese o dalla TIM Super Fibra o Internet Unlimited di Vodafone entrambe a un costo di 24.90 euro al mese: per tutte la velocità garantita è di 100 Mb, ma periodicamente o se a firmare il contratto è un possessore di partita IVA potrebbero esserci delle promozioni speciali, così coì si potrebbe risparmiare ulteriormente optando per dei servizi aggiuntivi come quelli per lo streaming televisivo o musicale per esempio.