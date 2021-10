A Ponderano furbetti dei rifiuti con i tacchi a spillo

Il nuovo sistema di videosorveglianza a Ponderano non sono è ancora entrato in funzione, ma già solo nel periodo di “prova” ha “pizzicato” 5 persone che hanno abbandonato sacchi dell'immondizia fuori dai cassonetti. A raccontare l'accaduto è il sindaco Roberto Locca, che non tralascia particolari degni di nota: <La Prefettura ci ha dato i permessi per piazzare le nuove telecamere ma adesso stiamo facendo delle prove. E direi che funzionano, perché già così sono state date 5 sanzioni anche importanti in più punti del paese>.

A dare un tocco di curiosità all'accaduto sono anche i protagonisti di questi atti di incivilita: <In genere – continua il primo cittadino - si è tentati a immaginare che chi abbandona rifiuti si tratti di persone che sono di fretta, o lavorano in luoghi non troppo raffinati, mentre ad essere pizzicate sono state anche persone quasi addirittura insospettabili come donne con i tacchi a spillo>. Il sistema quando entrerà in funzione sarà collegato alla stazione dei carabinieri. <In questo modo, sarà più veloce da parte delle forze dell'ordine venire in possesso delle immagini qualora se ne abbia bisogno>, conclude il primo cittadino. Circa 50 mila euro il valore del progetto.