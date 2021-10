40 studenti del Politecnico Milano a Vigliano a studiare i Villaggi Rivetti e Trossi

I Villaggi Rivetti e Trossi, lo scorso fine settimana, sono diventati luogo di studio per quaranta studenti del Politecnico di Milano, laurea magistrale in architettura. Il corso di Pianificazione del contesto storico, tenuto in lingua inglese, dal Professor Andrea Di Giovanni, ha infatti individuato alcune località biellesi quali oggetto di ricerca: fra queste, i Villaggi a Vigliano Biellese, sorti – come è noto – quali abitazioni per le famiglie degli operai della Pettinatura Italiana. Le relazioni fra fabbrica, case e dopolavoro – il teatro Erios, il circolo Alpi Erios, saranno elementi da approfondire da parte degli studenti, chiamati ad analizzare il sito e a formulare ipotesi su come riqualificarlo.

“Siamo stati lieti di accogliere gli studenti del Politecnico di Milano – racconta il sindaco Cristina Vazzoler – e di vedere quale interesse riscuotano i nostri Villaggi. Una zona cui l’amministrazione tiene particolarmente, e che la pubblicazione del volume 'La Pettina. La storia, le genti' ha portato al centro dell’attenzione, grazie allo studio di Franco Macchieraldo sull’Archivio della Pettinatura Italiana. I ragazzi che hanno visitato Vigliano vengono da varie parti del mondo e potranno mettere in luce le caratteristiche dei nostri Villaggi rispetto a quelle di altre abitazioni sorte nel medesimo periodo in altri paesi europei e formulare, ci auguriamo, interessanti suggerimenti per i progetti di riqualificazione. Da parte nostra, stiamo lavorando nella direzione di integrare i Villaggi in progetti artistici multidisciplinari di ampio respiro, per coinvolgere le Fondazioni piemontesi e valorizzarne le peculiarità”.