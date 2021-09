Frontale tra auto e camion a Santhià, ferito il conducente dell'automezzo

Oggi, 28 settembre, intorno alle 18.40, squadre di Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sulla SP 143 al Km 4 + 900, cavalcavia di Santhià, per uno scontro frontale che ha coinvolto una autovettura e un autoarticolato.

L'intervento è valso all’estricazione di una persona incastrata all interno dell’auto e alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati oltre che a tutto il tratto stradale interessato. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico il ferito per il trasporto in ospedale mentre i Carabinieri di Santhià si sono occupati dei rilievi del caso.