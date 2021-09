“Vogliamo solo più autonomia”. Angelo Sally e Mosè, tre amici in sedia a rotelle, raccolgono fondi per comprare un furgone

<Salve, siamo Angelo Sally e Mosè, siamo tre ragazzi in sedia a rotelle e ci serve il vostro aiuto per poter acquistare questo furgone attrezzato per il trasporto disabili che ci permetterà di spostarci in totale autonomia>. Inizia così il post in cui i tre amici da oltre 20 anni raccontano il loro progetto. <Con questo furgone il messaggio che vorremmo trasmettere e' che essere in sedia a rotelle non vuol dire non poter avere una vita "normale". Essere in sedia a rotelle vuole semplicemente dire che le nostre vite sono solo un po' più complicate e la tecnologia può darci una mano a semplificarle come questo furgone . Anche chi è in sedia a rotelle ama viaggiare e vedere gente e posti nuovi>.

Angelo, Sally e Mosè il furgone lo hanno già trovato. Adattato alle loro esigenze costerebbe 60 mila euro. <E' da anni che vogliamo comprarlo - racconta Angelo -, ma non ci siamo mai mossi in questo senso. Ora vogliamo davvero mettercela tutta e provarci, per poterci spostare senza aiuti e per poterlo mettere anche a disposizione di chi ne ha bisogno>.

Ogni donazione rappresenta un passo in piu' per raggiungere l' obiettivo finale e anche un euro può fare la differenza. Per aderire (leggi qui)

E per chi nn usa carte di credito può fare un bonifico su c/c intestato a Angelo Calligher causale “ 4 ruote in piu’ ” IBAN IT22D0326822304052308279790