Liceo Sella: da una mamma l'appello al Vescovo per chiedere il Santa Caterina

<A Biella e nel Biellese ci sono decine e decine di stabili dismessi da tanti anni che non troveranno mai più un utilizzo. E ci sono emergenze da risolvere subito: è dei giorni scorsi la notizia del gravissimo problema che interessa il Liceo cittadino che si trova ad affrontare una imprevista ristrutturazione e che per alcuni mesi sarà inagibile. Ebbene, troviamo uno spazio per queste aule e consentiamo ai nostri studenti di frequentare la scuola in presenza. Subito>.

A parlare è Federica, mamma di un allievo iscritto al primo anno del Liceo Sella indirizzo Classico. Federica è preoccupata per suo figlio ma anche per tutti gli altri. E per questo ha scritto una lettera al vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella, per chiedere di intercedere per poter fare fare lezione ai ragazzi dell'istituto di via Addis Abeba al Santa Caterina.

<Sarà una situazione provvisoria in attesa di risolvere l'urgenza ed effettuare i risanamenti previsti, ma almeno non saranno in Dad. Hanno passato mesi difficili, cerchiamo di non riportarli indietro. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali e la scuola sta per iniziare>.