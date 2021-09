Da sabato l’hotspot tamponi per lo screening della scuola al centro gruppo Sella

Il relazione al Piano Ripartenza Sicura promosso dalla Regione Piemonte per l’inizio dell’anno scolastico 2021- 2022, l’Asl di Biella comunica che l'erogazione del servizio gratuito di tamponi Covid per gli operatori e gli studenti del territorio a partire da sabato 11 verrà effettuata nel centro vaccinale gruppo Sella, dalle 14 alle 18, e proseguirà tutti i giorni con lo stesso orario fino a domenica 19 compresa.

La possibilità di sottoporsi gratuitamente a tampone antigenico rapido o molecolare è rivolta a: - studenti dai 6 ai 19 anni; - personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente); - autisti e controllori del trasporto scolastico locale. Queste categorie potranno recarsi al centro vaccinale gruppo Sella, via Corradino Sella 6/A a Biella, per effettuare il test con accesso diretto senza prenotazione.

Fino a venerdì 10 settembre compreso il servizio sarà invece garantito nella sede del Biella Rugby Club, in via Salvo D’Acquisto a Biella, dalle ore 10,30 alle 13.