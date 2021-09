Alessandro Segatori, nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Biella in visita alla sede AIB

Da pochi giorni è al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella il nuovo comandante l'Ing. Alessandro Segatori che ha visitato ieri, 7 settembre, la sede biellese AIB di via Santa Barbara. Durante l'incontro con l'Ispettore provinciale Rodolfo Gilardi e alcuni volontari, è stata rinnovata da parte di entrambi l'intenzione di proseguire proficuamente nella collaborazione, che sino ad oggi non è mancata, per quanto riguarda l'intervento negli incendi boschivi e laddove il lavoro dei volontari AIB potrebbero essere di supporto ai Vigili del Fuoco. Esercitazioni congiunte saranno inoltre l'occasione di affinare conoscenze e di coordinare al meglio i soccorsi, quando necessari, mettendo in campo le esperienze e le competenze che entrambi i corpi portano in dote.