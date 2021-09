Escursionista disperso in Valle Gesso, ricerche in corso con squadre a terra e elicottero (foto di repertorio)

Intervento complesso per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Valle Gesso dove risulta disperso da ieri un escursionista. L'uomo è partito all'alba dal Bivacco Moncalieri diretto al Rifugio Soria Elena, mentre i due compagni che erano con lui sono partiti per una via alpinistica che conduce in vetta al Monte Gelas.

Il programma prevedeva che i 3 amici si sarebbero incontrati al Soria Elena, dove il disperso non è rientrato. L'allarme è stato lanciato in serata quando era ormai buio. Nel corso della notte le squadre del Soccorso Alpino hanno raggiunto il bivacco Moncalieri e hanno perlustrato, purtroppo senza esito, i sentieri di accesso e di collegamento al Soria Ellena.

In mattinata è previsto l'utilizzo dell'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese per una ricognizione aerea della zona e per il trasporto in quota di ulteriori squadre, ma al momento l'area è interessata da nuvole e nebbie che stanno ritardando le operazioni. Sul posto anche il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l'elicottero dei Vvf che si occuperà delle operazioni aeree.