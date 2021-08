Un nuovo preside nelle scuole di Biella

L'istituto comprensivo di Biella 3 ha un nuovo preside. A Emanuela Verzella che torna alla cattedra al Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) di cui era dirigente già anni addietro in reggenza, al comprensivo del capoluogo in via Addis Abeba da settembre succederà Renato Scutellà, di Reggio Calabria. Andranno invece in reggenza, dunque avranno un preside nominato già per altri incarichi, i comprensivi di Mongrando, quello di Valdengo e quello di Brusnengo. A Mongrando è andata in pensione Maria Teresa Citro, mentre hanno chiesto il trasferimento da Valdengo Paolo Parolini e Margherita Sergi da Brusnengo.