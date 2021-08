Giorni di festa a Cossato tra processioni con il vescovo Farinella, benedizione animali e fiera di San Rocco

Doppio appuntamento per la comunità di Cossato. Nella giornata di sabato 14 agosto, comincerà la tre giorni della tradizionale festa patronale: appuntamento a domani sera dove verrà recitato alle 20.30 il Santo Rosario con la solenne processione per le vie della città. A presiedere l'evento il vescovo di Biella Roberto Farinella. Il percorso abbraccerà via Mazzini, la rotonda di Viale Pajetta con rientro sempre nella centralissima via di Cossato.

Domenica, invece, Santa Messa solenne alle 10.30, con accoglienza delle autorità in piazza e servizio della Filarmonica Cossatese. Infine lunedì funzione alle 8 e benedizione in piazza degli animali domestici, con orario d'inizio alle 11, nella memoria di San Rocco. Cambia la viabilità dalle 20.30 alle 23 di sabato 14 nel tratto di via Mazzini tra la piazza della chiesa dell'Assunta e l'intersezione con la rotonda di viale Pajetta/via Matteotti, dove sarà istituito il divieto di transito a tutti i mezzi.

Inoltre, andrà in scena anche la tradizionale fiera di San Rocco che si terrà nelle vie cittadine sempre da lunedì 16: dalle 6 alle 16 saranno vietati sosta e transito in via Giuseppe Mazzini, dall’intersezione con via Giacomo Matteotti e viale Gian Carlo Pajetta a via Martiri della Libertà (ponte sul torrente Strona); via Martiri della Libertà, da via Giuseppe Mazzini (ponte sul torrente Strona) all’intersezione con via Giuseppe Garibaldi evia Tarino; via Giovanni Amendola, dall’intersezione con via Giuseppe Mazzini al parcheggio fronte civico 19 (ditta Tessil Strona) escluso; via Ranzoni; via della Repubblica, tratto ricompreso tra via Alessandro Lamarmora e piazza Elvo Tempia; via don Felice Bertola; via don Giovanni Minzoni; via Alessandro Lamarmora; via Guglielmo Marconi, dall’intersezione con piazza generale Giuseppe Perotti fino all’altezza del civico 7 (ingresso parcheggio pubblico) ed area di sosta adiacente al civico 8 (istituto di credito Biverbanca); piazza Ermanno Angiono; piazza generale Giuseppe Perotti; piazza Chiesa; piazza Camillo Cavour; piazza Antonio Gramsci; piazza Piave; piazza Croce Rossa Italiana (lato ovest del mercato coperto).

In altre vie saranno invece istituiti il senso unico oppure il transito alternato a vista. “Come previsto dalla vigente normativa – spiega il Comune – per accedere alla manifestazione, come il luna park presente a Cossato fino al 29 agosto, occorrerà essere provvisti del Green Pass”.