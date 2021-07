Ailoche, lavori di sistemazioni a strade: si punta a recuperare la miniera di Piasca

Proseguono gli interventi del comune di Ailoche a favore della viabilità, appaltato il lavoro di sistemazione delle strade che interesserà frazione Venarolo, Via Noveis e il tratto da località Puntanna a località San Bernardo; in progettazione il rifacimento del manto stradale nelle zone di frazione Gabbio e Giunchio, di cui si prevede l'entrata in cantiere per i 15 settembre.

Risolto anche il problema della copertura dello scuolabus: “Abbiamo fatto una convenzione con Postua - racconta il sindaco Paganini - Una nostra impiegata amministrativa andrà a Postua mentre ad Ailoche arriverà un cantoniere ed autista di scuolabus. La nostra impiegata è anche dotata della patente necessaria a guidare i bus, quindi avremo d'ora in poi una copertura totale del servizio”. Tra i progetti in cantiere, il recupero della miniera in frazione Piasca e dei centri storici.