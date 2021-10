Finisce fuori strada e centra un muretto: donna estratta dalla sua auto e portata in ospedale

È stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale la donna rimasta incastrata all'interno della sua auto a seguito di un incidente stradale autonomo, avvenuto poco dopo le 9 di oggi, 22 giugno, sulla Provinciale che da San Giacomo di Masserano porta a Brusnengo.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo è uscito di strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine finendo in un fosso e centrando un muretto. L'impatto è stato violento e il veicolo ha riportato notevoli danni alla carrozzeria e alle portiere impedendo alla conducente di uscire dall'abitacolo. Nel frattempo una giovane si è avvicinata al luogo del sinistro allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto è portato il personale del 118 con tre ambulanze, di cui una medicalizzata, che ha provveduto a liberare a estrarre la donna e caricarla cosciente sul mezzo in direzione ospedale per accertamenti. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona e i Carabinieri per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, al momento rallentato.