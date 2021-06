Biella, tre mesi di visite guidate al Santuario e alla Valle d'Oropa: ecco gli eventi in programma

A partire da domenica 20 giugno, tornano le visite guidate al complesso monumentale del Santuario e alla Valle di Oropa. Da metà giugno a metà settembre, ogni fine settimana sono previste visite guidate alla scoperta del Santuario, con percorsi tematici al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia, al Sacro Monte (Patrimonio UNESCO), al Cimitero Monumentale e alla Basilica Superiore.

Il programma prevede inoltre escursioni botaniche e passeggiate naturalistiche per scoprire le numerose possibilità di attività outdoor nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa. Tante esperienze tra arte e natura in collaborazione con il Giardino Botanico e con il Comune di Biella per conoscere la Valle di Oropa, approfittando di un weekend per una gita fuori porta e soggiornare nelle suggestive camere di Santuario. Il primo appuntamento sarà domenica 20 giugno alle ore 11 e alle ore 15 con la visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Il percorso si sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra.

La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620. La visita è in programma tutte le domeniche, dal 20 giugno al 12 settembre (escluso il 29 agosto) alle ore 11 e alle ore 15. Ritrovo alla chalet info turistiche davanti ai cancelli .

PROSSIMI APPUNTAMENTI VISITE GUIDATE ALLA BASILICA SUPERIORE

Sabato 26 giugno, 17 luglio, 7 agosto, 11 settembre alle ore 15 Ritrovo alla Basilica Superiore (lato negozio di souvenir). Attività gratuita* La guida condurrà i visitatori nel cuore della storia della Basilica Superiore, che è la storia di progetti grandiosi, di architetti, ma soprattutto di persone. Consacrata nel 1960, è stata riaperta al culto il 30 agosto 2020 dopo 4 anni di lunghi e impegnativi restauri.

VISITE GUIDATE AL SACRO MONTE

Sabato 3 luglio, 24 luglio, 14 agosto e 28 agosto alle ore 15 Ritrovo alla chalet info turistiche davanti ai cancelli. Attività gratuita* La guida condurrà i visitatori alla scoperta del Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO insieme ai nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. L’intervento di diverse comunità del Biellese fu determinante per la costruzione, fra il 1600 e il 1700, delle 12 cappelle dedicate alla vita della Madonna e popolate di statue in terracotta policroma a grandezza naturale. I fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo Francesco Auregio, i Galliari, furono tra i grandi artisti che lavorarono al Sacro Monte: il grande teatro naturale dove si sviluppa questo percorso di fede tra architettura, pittura e scultura.

VISITA GUIDATA AL CIMITERO MONUMENTALE

Sabato 10 luglio alle ore 15 Ritrovo alla chalet info turistiche davanti ai cancelli. Attività gratuita* La guida condurrà i visitatori alla scoperta dei principali monumenti funerari del cimitero di Oropa. Interessante per i suoi molteplici aspetti scultorei, naturalistici e affettivi, il cimitero porta con sé la testimonianza dell’architettura funeraria locale. Realizzato nel 1874, fu concepito con ampi porticati a emiciclo e una cappella centrale. Fra le notevoli opere di scultura si segnalano in primo luogo quelle del casalese Leonardo Bistolfi, capofila del Simbolismo italiano, e del lombardo Odoardo Tabacchi. Nel 1888 iniziò la costruzione di quello che viene definito il “cimitero bosco”: il luogo particolare e suggestivo che accoglie le tombe delle più facoltose famiglie biellesi, tra le quali emerge l’edicola piramidale dove fu inumato lo statista Quintino Sella (1827-1884)

ESCURSIONI CON ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO*

Sabato 19 giugno - Escursione al Lago delle Bose e Giro della Conca Sabato 31 luglio - Il Geosito del Monte Mucrone e le fioriture in alta quota Sabato 21 agosto - Il buco nella montagna, escursione alla Galleria Rosazza Sabato 4 settembre - Escursione sul Sentiero dei Faggi «Viaggio incredibile sul Monte Mucrone», con Angelo Alberta* Domenica 8 agosto - Passeggiata naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari dall'arrivo delle Funivie Oropa sino al Lago del Mucrone. Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00, visita guidata al Giardino Botanico