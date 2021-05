Zona gialla e spostamenti tra regioni: lunghe code sulla direttrice Torino-Savona

Con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid, ecco arrivare i primi disagi alla viabilità sulle strade liguri e sulle strade piemontesi, in particolare sulla direttrice Savona-Torino. Alle 16,30 circa l'autostrada dei Fiori, per il tronco A6, segnalava una coda di 2 km tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino a causa lavori. Sono 5, invece, i chilometri di coda per traffico intenso lungo l'A10 nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona. Con la possibilità di muoversi tra territori dello stesso colore nella mappa del Covid in Italia, l'A10 è tornata ad essere la via principale per molti turisti che hanno deciso per il weekend del Primo Maggio di raggiungere la Riviera, provenendo in particolare da Piemonte e Lombardia.