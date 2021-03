L’appello dell’Avis Coggiola: “Chi è idoneo continui a donare il sangue”

“Questa pandemia, oltre a tenerci chiusi in casa, continua a tenerci bloccati nelle nostre attività sociali e non ci rende operativi. La sede dell’Avis Coggiola rimane purtroppo chiusa fino a nuove disposizioni”. A scriverlo sui social il presidente dell’Avis Coggiola Cristian Nichele che sottolinea come le attività “che di solito vengono programmate a inizio anno non sono in calendario, ma confidiamo almeno, di riuscire ad organizzare prima di fine anno, le premiazioni dei soci donatori e la castagnata di novembre; a breve avremo indicazioni ufficiali per poter svolgere le elezioni del consiglio direttivo, scaduto a fine 2020”.

Poi l’appello: “I donatori idonei continuino ad effettuare la donazione regolarmente anche perché la situazione scorte sangue non è delle migliori. Per effettuarla basta prenotare ai numeri 01515155001 del centro trasfusionale, 3337968287 del referente Avis Coggiola, 3466435661 della sede Avis Coggiola (solo WhatsApp ). In zona rossa e arancione lo spostamento per la donazione è consentito, presentando nel caso di controlli autocertificazione e tesserino Avis. Siamo a completa disposizione per qualsiasi informazione: potete contattarci ai numeri indicati, scrivendo sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram oppure inviando una mail coggiola.comunale@avis.it Ricordiamo che questo virus non è un gioco, stiamo sempre attenti”.