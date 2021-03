Funivie Oropa, Pirali sceglie un nuovo sponsor: "Nessun contratto con Sinflex"

Tutto sarebbe partito dalla decisione di Pirali di concludere prima del previsto la campagna pubblicitaria dell'azienda Sinflex per sostituirla a quella di un nuovo sponsor, Biella Collezioni, che secondo quanto dichiarato dal presidente delle Funivie "ha garantito il suo impegno nel versamento di una cifra risultata doppia rispetto a quanto incassavamo prima. È stata una scelta presa per il bene della Fondazione, per necessità di nuovi fondi e comunque dopo la risposta negativa di Sinflex alla nostra richiesta di aumentare la cifra donata".

"Sono stato eletto per lavorare, non per fare il politico". Parla amareggiato il presidente della Fondazione Funivie di Oropa Gionata Pirali, in merito alla vicenda che vede coinvolti l'ente che presiede e la ditta biellese Sinflex con il titolare Luca Lovero.

Pirali precisa: "Nessun contratto legava l'ente all'azienda, c'era soltanto una fattura elettronica emessa a luglio 2020 e che sarebbe scaduta il prossimo 30 giugno. Dato che il pagamento avveniva mensilmente, ho inviato una nota di credito all'imprenditore Lovero per informarlo che da questo mese la sponsorizzazione sarebbe stata sostituita e che quindi non c'era bisogno che pagasse i mesi restanti". Un'azione che al titolare della Sinflex sembra non sia piaciuta, dato che i giorni seguenti lo stesso ha fatto inviare da un avvocato una lettera in cui chiedeva spiegazioni per quanto accaduto.

"Nessun contratto regolava questo rapporto" spiega ancora Pirali. Ma la vicenda ha radici ben più profonde: le prime incomprensioni tra il presidente e l'imprenditore sono arrivate qualche mese fa all'inizio del mandato di Pirali, quando lo stesso aveva chiesto al presidente uscente Andrea Pollono di metterlo in contatto con Lovero, per conoscerlo di persona. "Secondo quanto mi ha riferito Pollono - spiega il presidente in carica - l'imprenditore mi ringraziava e mi faceva sapere che avrebbe mantenuto il suo impegno ma che non voleva esporsi né conoscermi perché mi associava alla politica. Infine, mi è stato riferito che per comunicare con lui avrei dovuto rivolgermi a Pollono, che ci avrebbe fatto da tramite.

In merito alla questione politica posso dire che non sono iscritto a nessun partito e che sono stato eletto dal sindaco (come lo è stato Andrea Pollono) per lavorare per la Fondazione e non per occuparmi di politica. Credo di aver lavorato e di continuare a lavorare in modo corretto: ora voglio andare a fondo e sapere tutta la verità su questa storia. In conclusione, alla luce delle dichiarazioni di Lovero ci sono solo due opzioni: o non si ricorda come sono andati i fatti oppure chi ci ha fatto da tramite sinora non ha riportato né a me e né a lui le nostre volontà".

Affermazioni, quelle di Pirali, dovute al fatto che le versioni dei fatti risultano discordanti. A confermarlo è l'imprenditore di Sinflex Luca Lovero, che spiega: "L'accordo tra la mia azienda e la Fondazione Funivie c'era. Avevo preso accordi con Pollono quando era presidente e, come tutte le campagne pubblicitarie di questo genere, anche la nostra sarebbe durata un anno, con scadenza al 30 giugno". Com'era stato d'altronde per i due anni precedenti, in cui Lovero ha continuato a pagare nonostante gli impianti fermi a causa della pandemia.