Cerrione, new look con i nuovi guardrail FOTO

Si sono conclusi a Cerrione i lavori di messa in sicurezza strade. Dopo la segnaletica orizzontale, in questi giorni sono finite le opere riguardanti i guardrail.

"Sono stati sostituiti 218 metri di guardrail esistenti ed aggiunti 176 mt di nuovi tratti -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola-. Il costo totale è di 38 mila euro. Un lavoro che merita attenzione. Per mantenere la sicurezza e l'impatto nei centri abitati, i nuovi guardrail sono di un metallo particolare: il corten".

Il corten è un materiale versatile dalle ottime proprietà strutturali ed estetiche, resiste alla corrosione ed è un materiale a basso contenuto di lega. Se scalfito riattiva il processo di ossidazione. Le principali vie oggetto dei lavori sono via Libertà, via Kennedy, via Cortazza, via Stazione e via De Gasperi.