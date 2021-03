Candelo, partite da questa mattina le vaccinazioni per gli operatori scolastici biellesi

Come anticipato dal commissario dell'ASL Biella Diego Poggio (leggi qui), sono partiti a Candelo le vaccinazioni per gli operatori scolastici.

“A seguito del dialogo costruttivo tra amministrazione e ASL saranno previsti anche i vaccini della categoria degli operatori scolastici per tutta la provincia di Biella – spiega il sindaco Paolo Gelone - Le vaccinazioni sono già in corso da stamattina. Un altro contributo da Candelo per superare questa crisi, aiutando anche la scuola, comparto in difficoltà da cui dipende il futuro dei nostri bambini e ragazzi. Ringrazio l'ASL e il personale che sta facendo di tutto per gestire le vaccinazioni con grande professionalità e grande cuore. E grazie anche agli Uffici Comunali e alla Protezione Civile, all'opera quotidianamente per far funzionare tutto nel modo più efficiente possibile”.