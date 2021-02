A Vigliano la solidarietà alimentare è di casa: erogati oltre 22mila euro nel 2021

La solidarietà alimentare è di casa a Vigliano Biellese. Fra la fine del 2020 e questo mese di febbraio 2021, si sono concluse altre due tranche di erogazione dei buoni spesa alimentari: con il bando di fine anno, il Comune ha potuto erogare 21.900 euro a 49 beneficiari, attingendo anche al contributo erogato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del progetto “Ripartiamo insieme – Emergenza Covid 19”.

Sempre nel periodo natalizio, per rispondere a necessità urgenti segnalate da 6 nuclei in difficoltà, l’assessorato ai Servizi sociali ha personalmente consegnato prodotti alimentari per un totale di 1.000 euro euro circa.Con il bando appena concluso - a partire dalla fine di gennaio 2021 - attingendo ai fondi governativi del Decreto “Ristori ter” oltre che a fondi comunali, è stato infine possibile soddisfare 51 richiedenti sulle 63 istanze pervenute. L’importo totale erogato in questo caso è pari a 22.300 euro, consistente in 446 gift card da 50 euro.

“La pandemia – commenta l’assessore Elena Ottino - ha purtroppo ridotto in modo preoccupante il reddito di molte famiglie nonché le opportunità lavorative in vari settori. L’amministrazione comunale sta monitorando la situazione in stretta collaborazione con il Consorzio dei servizi socio assistenziali e con il volontariato locale, in particolare con la Conferenza di San Vincenzo, cui ha erogato a inizio 2021 un contributo straordinario di 15mila euro, proprio per sostenere i nuclei più fragili, che non riescono a far fronte al pagamento dell’affitto e delle bollette. Si tratta di modalità diverse ma coordinate di intervento, affinché nessuno sia lasciato solo.”