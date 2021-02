Ginnastica artistica: Grande soddisfazione in casa Apd Pietro Micca per il Campionato serie D

Sabato 6 e domenica 7 febbraio si sono tenute all’Accademia dello Sport APD Pietro Micca i campionati di Ginnastica artistica serie D Zona tecnica 2 che ha visto rappresentate le provincie di Biella, Vercelli, Novara e Cusio Ossola impegnate con le gare delle categorie allieve, junior e senior.

Finalmente l’Accademia riapre le porte alle competizioni ad un anno esatto dallo stop. L’impegno organizzativo per rispettare le norme e far gareggiare le squadre in totale sicurezza è stato notevole, ma la soddisfazione ha ampiamente ripagato tutti.

Per i colori Pietro Micca sono scese in campo per prime le piccole allieve Aurora Borghetto, Amelia Carbone, Giorgia Delpiano, Emma Lunghi e Viola Mantoan alla loro prima esperienza in assoluto. La più giovane rappresentativa del livello LC allieve è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Sono poi scese in pedana le junior e senior, suddivise in due squadre formate rispettivamente da Giulia Debernardi, Federica Destefanis, Isotta Passini e Margherita Tavaretti classe 2008 che si sono classificate terze e Nina Debernardi, Beatrice Destefanis, Francesca Eusebio e Martina Polto che hanno ottenuto la quinta posizione entrambe nel campionato LD.

Fine settimana pieno di emozioni anche per le squadre maschili che hanno mostrato le loro capacità nella prima prova campionato serie D silver GAM a Torino. È scesa in campo per prima la squadra formata dagli allievi Christian Contran, Tommaso Lunghi, Andrea Roveyaz nella categoria LC, classificandosi primi. Per quanto riguarda invece la categoria LE junior e senior la squadra composta da Federico Ibba, Davide Mascherpa, Leo Mirci e Sandro Varnero ha conquistato la medaglia d'oro.

Grande soddisfazione quindi in casa Pietro Micca da parte della responsabile tecnica Marica Giovannini e degli allenatori Anna Fongaro, Giulio Antoniotti, Laura Martinelli e Noemi Ferraris.