Salussola, al via lavori di cubettatura in piazza Levita. Presto cambierà il volto della rotonda

Sono iniziati a Salussola la scorsa settimana i lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza San Pietro Levita. “Si stanno rimettendo i cordolini – annuncia il vice sindaco Valter Pozzo - e, tra qualche giorno, arriveranno i sanpietrini per l'opera di cubettatura che verrà eseguita nel giro di 2-3 settimane”. L'intervento ha visto impiegata una cifra di 50mila euro stanziata nel bilancio 2020: proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione.

Novità importanti arrivano anche dai lavori imminenti di rifacimento del sagrato della chiesa di Vigellio. “Il progetto del Comune, che vede impiegati 20-25 mila euro, è stato inviato alla Curia – sottolinea Pozzo – C'è stato l'ok, ora stiamo aspettando la risposta definitiva dalla Soprintendenza, in modo da concludere l'iter burocratico. Speriamo di iniziare i lavori quest'estate o entro l'autunno”.

Inoltre, anche a Salussola è possibile, dall'8 marzo al 22 ottobre, svolgere attività di rimozione di materiale legnoso, pericolante, divelto e fluviato dall'alluvione accaduto lo scorso ottobre. “Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Regione – prosegue Pozzo - Gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena presenti, in questo caso, nell'alveo del torrente Elvo e nelle aree perifluviali ed il taglio delle piante morte, senescenti e fortemente inclinate. Per ogni informazione, o per conoscere la modulistica, si può venire in Municipio”.

Infine, cambierà il volto dell'unica rotonda presente in paese. “Abbiamo fatto richiesta alla Provincia di Biella per abbellirla – spiega il sindaco Manuela Chioda – C'è un progetto per realizzare un tappeto d'erba diverso da quello di oggi con la presenza di un omino stilizzato che rappresenta Salussola in chiave archeostorica. Un'idea che si lega alle nostre politiche di rilancio del turismo locale ed è un modo per attirare l'attenzione nel possibile visitatore”.