Scontro frontale tra auto sulla Provinciale del Brianco, tre persone in ospedale

Pauroso incidente sulla Provinciale 54 del Brianco, appena fuori dall'abitato di Santhià, al confine con il Biellese. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri due auto, una Nissan Pulsar e un'Alfa Romeo Mito, si sono scontrare frontalmente intorno alle 8.45 di oggi, 3 febbraio.

I tre occupanti delle vetture sono stati trasportati in codice verde dai sanitari del 118 al DEA dell'ospedale di Vercelli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del Comando Provinciale di Vercelli che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario.