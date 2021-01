AISM e Notai insieme per la Giornata Nazionale dei Lasciti

In occasione della Giornata Nazionale dei Lasciti del 29 gennaio, Associazione Italiana Sclerosi Multilpla, con patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, organizza un evento on line, in cui AISM e Notai approfondiranno e insieme il tema del testamento e del lascito solidale, per scoprire come, attraverso un lascito, sia possibile dare futuro alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

Relatore dell'incontro il professor Mario Alberto Battaglia, Presidente di Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, la Past President di AISM, professoressa Angela Martino, il notaio Gianluca Abbate, consigliere Nazionale del notariato con delega a terzo settore e sociale e la collega Rosaria Bono, componente della commissione terzo settore e sociale del Consiglio Nazionale del Notariato. Moderatrice dell'evento la giornalista e conduttrice RAI Eleonora Daniele.

L'appuntamento è per venerdì 29 gennaio alle 17:30 in diretta streaming: per partecipare gratuitamente è possibile registrarsi al link www.aism.it/eventolasciti .

Per ulteriori informazioni il numero Verde AISM 800094464 oppure la mail lasciti@aism.it .