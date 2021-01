Cossato, donata auto per la Protezione Civile in memoria del giovane Andrea Lovero

A distanza di mesi dalla sua prematura scomparsa permane il ricordo di Andrea Lovero. Nel pomeriggio di ieri, 16 gennaio, a Cossato, i genitori del giovane hanno deciso di donare la propria autovettura alla Protezione Civile Ser Lance CB guidata dal presidente Pier Marco Pelliccioli: una Renault Espace bianca, con tanto di scritte, sirene e il nome del 25enne mancato all'improvviso nel sonno a Ronco Biellese lo scorso ottobre (leggi qui).

Andrea era molto noto in paese per il suo dolce sorriso, l'attivismo nel mondo del volontariato e la passione per i motori. “L'abbiamo donata in memoria di nostro figlio – confidano mamma Micaela e papà Roberto – affinché venga utilizzata da tutti i volontari. Ringraziamo chi ci è stato vicino in questi momenti e tutti coloro che hanno preso parte all'allestimento del mezzo. Un grazie di cuore. È stato un momento toccante: Andrea ci manca terribilmente, una vita spesa e dedicata interamente a lui”.