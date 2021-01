Protezione Civile Città di Biella, Maurizio Lometti in pensione dopo 40 anni

Dal 30 dicembre è in pensione Maurizio Lometti, per anni responsabile della Protezione Civile Città di Biella. "Si tratta di un bel traguardo - dichiara a Newsbiella - raggiunto alla fine di un percorso pieno di soddisfazioni ma anche qualche ammarezza, non lo nascondo. Ciò che ho fatto lo rifarei, perché credo di aver operato bene nonostante gli errori. Come dico sempre, chi non sbaglia mai è perché non lavora".

Lometti, in forze alla PC di Biella da quasi 41 anni, continuerà ad operare in quest'ambito, ma da volontario, "magari sotto un'altra bandiera e con un'altra divisa", racconta. "Per me questo ruolo non è stato soltanto un lavoro ma anche una passione: probabilmente, fosse stato altrimenti, non avrei resistito a lungo. Al mio posto subentrerà una collega novizia, a cui auguro di saper condurre questo lavoro molto particolare e diverso da tutti gli altri". Sarà compito dell'amministrazione comunale ufficializzare lo scambio ai vertici dell'organizzazione. "Come tutti coloro che lasciano un posto a cui tengono - conclude - mi auguro che ciò che è stato costruito in questi anni rimanga e che, anzi, possa essere migliorato da chi ci sarà dopo di me".