Nuovi successi per le Rsgirls, Ramella Pezza due volte d'oro

Anche nell’ultima giornata della grande kermesse organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia nei padiglioni della Fiera di Rimini, che ha visto in gara migliaia di atlete, le ginnaste della Rhythmic School si sono fatte valere portando nuovi allori al già ricco bottino conquistato nei giorni precedenti dalla Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya.

L’eroina della giornata è stata Gaia Ramella Pezza scesa in campo nella categoria junior 3 (anno 2005) livello C; decisa e sicura sbaragliava la nutrita concorrenza che ambiva al titolo nazionale con due sontuose prove al corpo libero ed al cerchio. Al termine della competizione la giuria la poneva al primo posto nel concorso generale, così come al corpo libero ed al quinto posto con l’esibizione al cerchio. Scendevano poi in pedana nelle allieve 3 (anno 2009) livello B: Giulia Bocci, Esther Sales Neto e Ilaria Giabardo che effettuando le loro performances con perizia, ma con alterne fortune, si classificavano rispettivamente ventesima, quarantesima e cinquantaquattresima nel concorso generale; quattordicesima, cinquantaduesima e cinquantaseiesima al corpo libero e ventiduesima, ventottesima e quarantanovesima al cerchio.

Dopo di loro è stato il turno di Angelica Garizio nelle junior 2 (anno 2006) livello B che otteneva un buon dodicesimo posto nel cerchio, un ventitreesimo al corpo libero ed un sedicesimo nel concorso generale. Penultima RSgirl in gara Alessia Botto Steglia nella categoria A4 (anno 2008) livello B che vedeva sfumare la medaglia di bronzo proprio con l’esibizione dell’ultima concorrente delle ottantanove atlete del suo gruppo: peccato. Per lei comunque un ottima prova con la medaglia di legno al corpo libero, l’undicesimo al cerchio ed il settimo posto nel concorso generale. A completare il novero delle atlete in gara care alla DT Shpilevaya è stata Iris Marchesi nella categoria A1 (anno 2011) livello B. L’atleta alle sua prima esperienza importante, si è difesa bene fra l’ottantina di ginnaste con lei in gara classificandosi ventiseiesima nel concorso generale, ventisettesima al corpo libero e ventinovesima al cerchio.

La Rhythmic School torna dai quattro giorni di gara dalla Ginnastica in Festa 2020 con quindici medaglie d’oro ed altrettanti titoli nazionali, nove medaglie d’argento e due medaglie di bronzo. “E’ un risultato sportivo che fa molto piacere e che vede la nostra associazione prima nella Ritmica in Piemonte ed ai vertici delle classifiche nazionali – esordisce il Presidente Carlo Vineis – andato al di là delle più rosee previsioni della vigilia, ma che è stato fortemente voluto dalle atlete perché adeguatamente preparate dal nostro splendido staff tecnico e giustamente riconosciuto dalle varie giurie. I miei ringraziamenti vanno a tutte le atlete partecipanti, sia a quelle vincenti che a chi ha partecipato per acquisire esperienza, al nostro staff tecnico diretto professionalmente da Tatiana Shpilevaya e composto da Arianna Prete, Lena Chursina, Margherita Chiorino, Arianna Larice, Camilla Pavan e Giulia Peritore, ai dirigenti che hanno collaborato ed al preziosissimo ed indispensabile supporto dei genitori”.

“In conclusione – termina Vineis - al di là degli strepitosi successi sportivi ottenuti, sono ancor più soddisfatto per l’aver constatato che con il lavoro effettuato dalla nostra società abbiamo dato alle nostre atlete (ed alle loro famiglie) la possibilità di “vivere” in modo quasi normale (almeno per quanto riguarda l’attività sportiva) il 2020, affrontare nuove esperienze ed avere forti emozioni che farà ricordare questo anno “strano”, non solo per il covid -19, ma per l’anno in cui, oltre ai grandi successi ottenuti, abbiamo superato insieme ostacoli che parevano insormontabili ed abbiamo creato un gruppo forte, sano, coeso e desideroso di percorrere insieme ancora un lungo percorso e raggiungere nuovi stimolanti obiettivi”.