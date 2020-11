Brusnengo, il Comune promuove i tamponi rapidi

In questi giorni il Comune di Brusnengo è alla ricerca di strutture che consentano di sottoporre la cittadinanza ai tamponi rapidi, gli esami che, dopo neanche un’ora dal tampone, accertano positività o negatività al covid 19.

L’iniziativa allo scopo di mappare il paese in termini di contagiati, come spiega il sindaco Fabrizio Bertolino: “Ho seguito l’esempio del comune di Robbio ed è importante che la maggior parte della popolazione si sottoponga al tampone”.

Il primo cittadino vuole infatti evitare lo scarso riscontro dei test sierologici di giugno: “Se il tampone sarà fatto solo da poche persone come il sierologico, non potremmo conoscere la situazione del nostro paese: al contrario, per noi sarebbe più facile gestire l’emergenza. Se partiremo mi piacerebbe che i cittadini facciano il tampone, e non siano timorosi sull'attendibilità dello stesso tampone e sul comportamento da tenere in caso di eventuale positività”.