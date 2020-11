4 novembre a Vigliano, posata una corona d'alloro. Sindaco: “Simbolo di unità nazionale e pace”

Nella mattina di oggi, 4 novembre, il sindaco Cristina Vazzoler ha posato una corona d'alloro al viale della Rimembranza di Vigliano Biellese, alla presenza del comandante della Polizia locale, Emanuela Scarpa e del Capogruppo dell'Associazione Nazionale Alpini di Vigliano Biellese, Renato Fossati.

Nel rispetto delle norme di questo periodo di pandemia, nessuna celebrazione pubblica, ma l'invito alla cittadinanza ad esporre il tricolore per ricordare la fine della Grande guerra e la Giornata delle Forze armate. Una corona d'alloro ed il tricolore come simboli di unità nazionale e di pace.

"In questi difficili giorni in cui l'emergenza sanitaria stravolge il quotidiano delle persone, occorre ancor più rimarcare la necessità di cercare, sempre, la mediazione quale metodo di risoluzione dei conflitti, l’integrazione e l’inclusione come necessarie affinché la società possa crescere. Solo con la pace fra i popoli la crescita sociale e culturale può essere reale – spiega il sindaco - Qual è il confine fra il nazionalismo e la prevaricazione delle ragioni di una nazione sull’altra? Quale il confine fra i diritti degli uni e quelli degli altri popoli europei? E fra quelli dell’Europa e del resto del mondo? Rileggiamo insieme l’articolo 11 della nostra Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."