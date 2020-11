Realizzato l'argine a protezione di Balocco

Un mese esatto ed ecco realizzata la parte divelta di argine dalla furia dell’acqua nel torrente Cervo.

Con la fine di questo primo intervento in urgenza - oltre 50 metri di nuovo argine ricostruito - grazie a una ordinanza sindacale e DG di somma urgenza, l’amministrazione Morello risponde in 30 giorni esatti alla necessità di protezione dell’area di Balocco e delle sue infrastrutture.



Proseguono così le opere di ammodernamento e completamento delle quote del vecchio argine sulla sponda sinistra per dare omogeneità alla difesa spondale del torrente Cervo nell'area del territorio di Balocco.

Parallelamente sta iniziado anche la pulizia dell’area golenale dell’intero territorio limitrofo al torrente.