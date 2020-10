Cossato, famiglia del maestro Zambon dona tastiera all'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo

Un dono per una passione comune. Il grande amore che il maestro Vitaliano Zambon (storico fondatore e direttore del Coro Noi Cantando, scomparso lo scorso aprile a soli 57 anni) nutriva per la musica è stato ancora una volta espresso con la donazione di una tastiera all’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato.

La sua sensibilità nei confronti dei giovani musicisti e le collaborazioni artistiche con il coro e l’orchestra dell’I.C. di Cossato, in occasione delle manifestazioni pubbliche e dei concerti organizzati nel periodo natalizio, hanno motivato la scelta, esaudita dalla famiglia per sua volontà, di destinare le offerte raccolte dal suo coro, in memoria del padre Tiziano per acquistare la tastiera ufficialmente consegnata al dirigente scolastico Gabriella Badà.

Quest'ultima ha espresso tutta la sua gratitudine per la generosa donazione, simbolo di un rapporto che negli anni si è sempre più consolidato.